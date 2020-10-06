Названа стоимость российской вакцины от коронавируса

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Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев сообщил, что стоимость вакцины от COVID-19 не будет превышать одной тысячи рублей за дозу. Об этом он рассказал во вторник, 6 октября.

— Мы понимаем, что тариф может быть достаточно высоким, скажем, в пределах тысячи рублей, до тысячи рублей за одну дозу, так как вакцины выпускаются относительно маленькими партиями, и для расширения производства им нужен капитал, — отметил глава ФАС, передает ТАСС.

Он добавил, что будет составлена своеобразная формула после установки себестоимости, так как сравнительной базы с другими странами нет.

Артемьев подчеркнул, что в настоящее время тариф все еще не установлен, но заверил, что он точно составит менее одной тысячи рублей. Также он пообещал, что цена в дальнейшем может уменьшаться, когда появятся индикаторы для референтных стран.

Что известно о регистрации первой в России вакцины от коронавируса

11 августа президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в РФ вакцины от COVID-19, разработанной НИЦЭМ им. Гамалеи совместно с РФПИ.

Как отметил министр здравоохранения Михаил Мурашко, Россия, по сути, первой в мире зарегистрировала лекарство от коронавирусной инфекции. Его клинические испытания продолжатся. Препарат будут испытывать на добровольцах. Уже к сегодняшнему дню вакцина показала высокую эффективность и безопасность.

В гражданский оборот вакцина поступит с 1 января 2021 года. В Минздраве добавили, что после прививки иммунитет к COVID-19 может сохраняться до двух лет. Лекарство решено было назвать «Спутник V» — по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли.

На сегодняшний день российской вакциной заинтересовались уже более 20 стран, которые прислали заявки на приобретение свыше миллиарда доз «Спутника V». Помимо этого, РФ договорилась о производстве вакцины в пяти странах. Имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз в год.

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