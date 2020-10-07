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«Нереальная!»: внучка Боярского представила новый трек в Сети
Екатерина Боярская увлекается музыкой / Фото: instagram.com/kboyarskaya98/

«Нереальная!»: внучка Боярского представила новый трек в Сети

Юлия Курганова

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Внучка актера Михаила Боярского Екатерина представила подписчикам на странице в социальной сети Instagram свой новый трек. Она анонсировала композицию «Bad Girl», приложив к посту гифку со своим фото.

На нем начинающая певица сидит на комоде в пикантном виде — на Екатерине короткие черные шорты, футболка, на плечи наброшена кожаная куртка, а на ноги надеты чулки в сеточку. Дополняют ее образ высокие гольфы с кроссовками.

— VENNA — BAD GIRL (доступен на всех площадках), — написала Екатерина Боярская.

Поклонники оценили рвения начинающей звезды и написали множество комплиментов и поддерживающих слов.

«Нереальная!»; «Поздравляю! Лети выше!»; «Умничка!»; «Красотка! Треш пушечный», — отметили пользователи.

Оставила комментарий и дочь главного мушкетера страны Елизавета Боярская.

«Только вперед!» — написала артистка.

Екатерина является старшей дочерью сына актера, депутата Госдумы Сергея Боярского. Девушке 21 год, и она увлекается музыкой.

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