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Синоптики сообщили о погоде в Москве 7 октября
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Синоптики сообщили о погоде в Москве 7 октября

Юлия Курганова

Город

В среду, 7 октября, столичный регион будет находиться на периферии антициклона, вблизи атмосферного фронта. При переменной облачности местами пройдет небольшой кратковременный дождь.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 16-18 градусов. В Подмосковье температура воздуха ожидается 14-19 градусов тепла.

Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 752 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 45 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что погода в Москве и области для метеочувствительных людей индифферентная. Температура выше нормы на 3-5 градусов, влажность и содержание кислорода в воздухе в пределах привычных значений. Для метеозависимых людей, склонных к спастическим реакциям, гипертоников, лиц с вегетососудистой дистонией, мигренью, внешним нагрузочным фактором остается повышенный фон атмосферного давления.

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