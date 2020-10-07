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Женщина разбила нос ребенку на детской площадке в центре Москвы
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Женщина разбила нос ребенку на детской площадке в центре Москвы

Вероника Кузьминова

Происшествия
Волгоградский проспект, дом 7Карта всех событий

Полицейские начали проверку после того, как женщина нанесла телесные повреждения ребенку на детской площадке в Таганском районе столицы. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Москве.

К правоохранителям обратилась бабушка ребенка. По ее словам, незнакомая женщина ударила ее внука в нос, после чего открылось кровотечение.

— В адрес гражданки неизвестная выражалась нецензурной бранью. Ребенок нарядом скорой медицинской помощи был госпитализирован в одно из детских лечебных учреждений, откуда пришла телефонограмма с диагнозом «поверхностная травма носа и волосистой части головы», — сообщили в столичном главке.

Полицейские задержали женщину 1986 года рождения для разбирательств.

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