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Коронавирус за сутки выявили у 3229 человек в Москве
Фото: mos.ru / Юлия Иванко

Коронавирус за сутки выявили у 3229 человек в Москве

Виктория Родимкина

Город

В столице за сутки выявили 3229 новых случаев коронавируса. Об этом сообщил московский оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в среду, 7 октября, в Telegram-канале.

За все время пандемии в Москве выявили 314 788 случаев инфекции.

За сутки больше всего заразившихся обнаружили в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области.

Ранее сообщалось, что число выздоровевших от коронавируса в Москве превысило 256 тысяч.

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