Коронавирус за сутки выявили у 3229 человек в Москве
В столице за сутки выявили 3229 новых случаев коронавируса. Об этом сообщил московский оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в среду, 7 октября, в Telegram-канале.
За все время пандемии в Москве выявили 314 788 случаев инфекции.
За сутки больше всего заразившихся обнаружили в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области.
Ранее сообщалось, что число выздоровевших от коронавируса в Москве превысило 256 тысяч.
Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>
Читайте также: Антирекорд по заразившимся COVID-19 за сутки установлен на Украине