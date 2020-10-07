Вирусологи предупредили об угрозе распространения «суперклона» скарлатины

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Исследователи из австралийского Университета Квинсленда предупредили о возможном распространении в странах мира «суперклона» патогенной бактерии Streptococcus pyogenes, провоцирующей возникновение скарлатины. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.

— Скарлатина обычно поражает детей, как правило, в возрасте от двух до 10 лет. Бактерии Streptococcus pyogenes обычно распространяются людьми при кашле или чихании с такими симптомами, как боль в горле, лихорадка, головные боли, увеличение лимфатических узлов и характерная красная сыпь алого цвета. Глобальный охват болезни, которая, как казалось, была побеждена в первой половине прошлого века, становится все более очевидным, — рассказал автор исследования доктор Стефан Брауэ.

Эпидемический характер этого заболевания наблюдался в ХХ веке, уже к 40-м годам оно практически исчезло. Тем не менее в 2011 году в Северо-Восточной Азии и в 2014 году в Великобритании происходили локальные вспышки заболевания скарлатиной. В данный момент массовые случаи заболевания регистрируются в Австралии.

Ученые отметили, что в настоящее время масштабные вспышки скарлатины не наблюдаются, так как во многих странах введены меры безопасности из-за пандемии коронавируса.

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