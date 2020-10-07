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Экскурсии по технологичным предприятиям пройдут в онлайн-формате
Фото: pexels.com / Ekaterina Bolovtsova

Экскурсии по технологичным предприятиям пройдут в онлайн-формате

Алексей Хорошилов

Город

Технополис «Москва» организует серию виртуальных экскурсий по высокотехнологичным предприятиям. Первая пройдет 13 октября на площадке по производству обуви.

Экскурсии по предприятиям особой экономической зоны «Технополис «Москва» можно будет посмотреть на YouTube-канале ОЭЗ, они будут доступны на пяти языках: русском, английском, французском, немецком и китайском.

По словам генерального директора технополиса «Москва» Геннадия Дегтева, офлайн-туры по предприятиям оказались очень популярными у школьников и студентов, которые определяются с выбором профессии, поэтому было решено запустить новый проект.

— Серия профориентационных экскурсий стартовала на площадке в Печатниках ОЭЗ «Технополис «Москва» в конце июля. За это время более 400 столичных школьников и студентов посетили около 20 высокотехнологичных предприятий, занимающихся изготовлением 3D-изделий и полиграфической продукции, программированием коптеров, производством образовательных наборов и медицинских изделий, — рассказал Дегтев.

Чтобы в условиях пандемии коронавируса не подвергать гостей предприятий риску заразиться, решено временно перевести проект в онлайн-формат. На экскурсиях покажут, как создают микрочипы, что можно напечатать на 3D-принтере, где производят наборы для юных химиков и физиков и многое другое.

Задать вопрос на экскурсиях можно в режиме реального времени.13 октября экскурсия на предприятие по производству ортопедической обуви стартует в 11:00. Зарегистрироваться на трансляцию можно на специальном сайте.

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