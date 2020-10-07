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Попова рассказала о разработке тестов для определения уровня иммунитета к COVID-19
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Попова рассказала о разработке тестов для определения уровня иммунитета к COVID-19

Кирилл Николаев

Здоровье

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о необходимости новых тестов для определения уровня иммунитета к коронавирусной инфекции. Об этом она сообщила в интервью телеканалу «Россия 1».

— Мы над этим работаем. И я уверена, что в скором времени мы сможем зарегистрировать новые тесты, — отметила Попова.

Она добавила, что этим вопросом занимаются научные центры в Оболенске и научный центр «Вектор».

Ранее Попова сообщила, что эпидемиологическая ситуация в России осложняется. По ее словам, рост новых случаев коронавирусной инфекции наблюдается в 60 регионах страны.

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