Московские врачи вылечили от коронавируса еще 1341 пациента

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Еще 1341 пациент вылечился от коронавируса в столице за последние 24 часа. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по социальному развитию Анастасия Ракова в четверг, 8 октября.

Общее число победивших COVID-19 за все время пандемии выросло до 257 703 человек, передает столичный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Telegram-канале.

Ранее пульмонолог назвал сложной ситуацию с ростом числа зараженных COVID-19. Он добавил, что в стране еще с весны подготовили госпитальную базу с койками и оборудованием. Также в России есть квалифицированные кадры для работы с больными.

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