Диетолог рассказала, как часто можно есть роллы без вреда для здоровья

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Роллы стоит употреблять не чаще одного раза в неделю, есть их нужно небольшими порциями. Об этом в четверг, 8 октября, рассказала главный внештатный специалист и диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.

Она отметила, что в целях избежания переедания роллы стоит употреблять в количестве 200–250 граммов.

— А чтобы питание было сбалансированным и обеспечивало организм всеми необходимыми питательными веществами, оно должно быть разнообразным, поэтому не стоит включать роллы в рацион питания слишком часто, даже если вы очень любите это блюдо. Одного раза в неделю будет вполне достаточно, — цитирует специалиста агентство городских новостей «Москва».

Диетолог добавила, что роллы с нори, рисом, овощами и нежирными сортами рыбы являются менее калорийными. Она уточнила, что такая порция весит примерно 100–150 граммов.

По мнению эксперта, в роллах содержится много углеводов, поэтому есть их лучше в первой половине дня.

Ранее врач-диетолог рассказала, с чем лучше есть творог. Она добавила, что особенно вредный творог — сладкий. В нем много калорий, из-за этого происходит нарушение углеводного обмена. Также зачастую все сладкие творожные массы являются низкокачественными, в них содержится заменитель молочного жира.

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