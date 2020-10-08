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Число пострадавших из-за пожара под Рязанью увеличилось до 13
Фото: mos.ru/Максим Денисов

Число пострадавших из-за пожара под Рязанью увеличилось до 13

Виктория Родимкина

Происшествия

Количество людей, которые пострадали в результате взрывов на складах боеприпасов по Рязанью, увеличилось до 13. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение местных властей в четверг, 8 октября.

— Пострадавших 13 человек, — уточнили в пресс-службе правительства Рязанской области.

В сообщении отметили, что десять пострадавших находятся в Скопинском ММЦ, один человек лежит в реанимации. Трех человек разместили в Ряжском ММЦ, их состояние оценивают как средней степени тяжести.

Во временных пунктах находятся 82 человека, которые были эвакуированы из опасного района.

Напомним, в районе населенного пункта Желтухино Рязанской области 7 октября произошло возгорание травы. Из-за порывистого ветра огонь перекинулся на площадку для хранения артиллерийских боеприпасов. После этого произошла серия взрывов, густой дым распространился на многие километры от очага возгорания.

Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело по факту пожара. В Рязанской области ввели режим ЧС.

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