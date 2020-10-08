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Более 100 специалистов по разминированию прибыли на место пожара под Рязанью
Фото: Денис Воронин, АГН «Москва»

Более 100 специалистов по разминированию прибыли на место пожара под Рязанью

Юлия Курганова

Происшествия

Более 100 специалистов инженерно-саперных подразделений и более 20 единиц техники приехали в район ЧП на складе боеприпасов в Рязанской области. Об этом сообщает Министерство обороны России.

— Сводные отряды разминирования инженерных подразделений ЗВО прибыли в район ЧС на складе боеприпасов в Рязанской области, — сказано в сообщении.

На место пожара прибыли роботехнические комплексы разминирования «Уран-6», пожаротушения «Уран-14», бронеавтомобили повышенной защищенности «Тайфун», бронированные машины разминирования БМР-3, инженерные машины разграждения ИМР-3, автомобильные краны, автотопливомаслозаправщики и другая специальная техника.

Также в составе подразделений находятся минно-розыскные собаки. Специалисты готовятся приступить к поэтапному разминированию территории.

Кроме того, отряд Международного противоминного центра ВВС России в количестве 30 военных и 3 единиц техники находится в резерве и готовности к разминированию, сообщает ТАСС.

Видео: Telegram-канал «Расстрига»

Напомним, в районе населенного пункта Желтухино Рязанской области произошло возгорание травы. Из-за порывистого ветра огонь перекинулся на площадку для хранения артиллерийских боеприпасов. Из-за инцидента перекрыта федеральная трасса «Каспий». В результате возгорания были госпитализированы пять человек.

Позже стало известно, что СК возбудил уголовное дело по данному факту.

Читайте также: Режим ЧС ввели в Рязанской области после пожара на складе боеприпасов

Рязанская областьоружие и боеприпасыразминирование территорий
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