Более 100 специалистов по разминированию прибыли на место пожара под Рязанью
Более 100 специалистов инженерно-саперных подразделений и более 20 единиц техники приехали в район ЧП на складе боеприпасов в Рязанской области. Об этом сообщает Министерство обороны России.
— Сводные отряды разминирования инженерных подразделений ЗВО прибыли в район ЧС на складе боеприпасов в Рязанской области, — сказано в сообщении.
На место пожара прибыли роботехнические комплексы разминирования «Уран-6», пожаротушения «Уран-14», бронеавтомобили повышенной защищенности «Тайфун», бронированные машины разминирования БМР-3, инженерные машины разграждения ИМР-3, автомобильные краны, автотопливомаслозаправщики и другая специальная техника.
Также в составе подразделений находятся минно-розыскные собаки. Специалисты готовятся приступить к поэтапному разминированию территории.
Кроме того, отряд Международного противоминного центра ВВС России в количестве 30 военных и 3 единиц техники находится в резерве и готовности к разминированию, сообщает ТАСС.
Напомним, в районе населенного пункта Желтухино Рязанской области произошло возгорание травы. Из-за порывистого ветра огонь перекинулся на площадку для хранения артиллерийских боеприпасов. Из-за инцидента перекрыта федеральная трасса «Каспий». В результате возгорания были госпитализированы пять человек.
Позже стало известно, что СК возбудил уголовное дело по данному факту.
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