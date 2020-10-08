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Политолог объяснил, почему США не могут найти подлодку РФ около Кипра
Фото: youtube.com/Телеканал Звезда

Политолог объяснил, почему США не могут найти подлодку РФ около Кипра

Евгения Звощик

Армия

Американские военно-морские силы не имеют технические возможности для того, чтобы отслеживать передвижения подлодок ВМФ России. Такое заявление сделал политолог Владимир Карасев.

Таким образом он прокомментировал информацию о том, что СЩА уже вторые сутки пытаются найти «пропавшую» российскую подводную лодку у берегов Кипра. В частности, сообщалось, что в поисках российского судна задействованы военный вертолет и противолодочный военный самолет Штатов. С помощью этой техники обследовали район Средиземного моря к югу от Кипра.

Как отметил Карасев, США переживают каждый раз, когда вспоминают о русских подлодках.

— А вспоминают они о них ежедневно, — подчеркнул эксперт.

В свою очередь политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов обратил внимание, на то, что наблюдается довольно много ситуаций, когда западным военным и прессе «в кошмарных снах виделись русские подлодки». По его словам, особенно часто это происходит в Швеции.

— А еще я помню, как в британской прессе выходили сенсационные заголовки о том, что в их территориальные воды регулярно заходят «русские подлодки-невидимки, которые невозможно засечь», — отметил Корнилов.

Он добавил, что СМИ в итоге даже не смогут предоставить доказательства, ведь российские подлодки невозможно обнаружить, пишет ФАН.

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