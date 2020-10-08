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Байден ответит на вопросы избирателей 15 октября вместо дебатов
Фото: instagram.com/JoeBiden

Байден ответит на вопросы избирателей 15 октября вместо дебатов

Евгения Звощик

В мире

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден 15 октября вместо участия в запланированных ранее предвыборных дебатах будет отвечать на вопросы избирателей. Об этом говорится в заявлении, распространенном представителем предвыборного штаба демократа Кейт Бедингфилд в четверг, 8 октября.

Отмечается, что Байден был готов участвовать в онлайн-дискуссии с действующим президентом США Дональдом Трампом, однако тот отказался, так как якобы «не хочет отвечать на вопросы избирателей о неудачах в сфере экономики и относительно COVID-19», передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что комиссия по проведению президентских дебатов информировала о проведении намеченных на 15 октября вторых предвыборных дебатов Трампа и его соперника от Демократической партии Джозефа Байдена в виртуальном формате. Нынешний глава Белого дома резко отреагировал на это и обвинил комиссию в принятии односторонних решений. Кроме того, Трамп заявил, что не будет принимать участие в таких дебатах, а его штаб сообщил, что президент вместо этого проведет митинг.

Напомним, 59-е выборы президента США назначены на 3 ноября.

Читайте также: Штаб Трампа согласился перенести вторые предвыборные дебаты

Дональд ТрампДжозеф Байдендебаты
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