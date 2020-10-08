Штаб Трампа согласился перенести вторые предвыборные дебаты

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Штаб президента США Дональда Трампа согласился с предложением Демократической партии провести вторые дебаты 22 октября. Об этом говорится в заявлении руководителя штаба Билла Стипена, распространенном в четверг, 8 октября.

По его словам, третьи дебаты должны быть сдвинуты на неделю — на 29 октября, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что комиссия по проведению президентских дебатов информировала о проведении намеченных на 15 октября вторых предвыборных дебатов Трампа и его соперника от Демократической партии Джозефа Байдена в виртуальном формате. Нынешний глава Белого дома резко отреагировал на это и обвинил комиссию в принятии односторонних решений. Кроме того, Трамп заявил, что не будет принимать участие в таких дебатах, а его штаб сообщил, что президент вместо этого проведет митинг.

Напомним, 59-е выборы президента США назначены на 3 ноября.

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