Захарова заявила, что раненых российских журналистов доставят в Ереван

Фото: mid.ru / МИД РФ

Российских журналистов, получивших ранения в зоне конфликта в Нагорном Карабахе, доставят в Ереван. Об этом сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в четверг, 8 октября.

Она уточнила, что россиян перевезут, когда они все будут транспортабельны.

— По нашей информации, один из них находится в тяжелом состоянии, ему делают операцию. У двоих ранения средней тяжести, они также вскоре будут прооперированы, — пояснила дипломат.

Она добавила, что посольство РФ в Ереване находится в контакте с внешнеполитическим ведомством Армении в связи с ранением российских журналистов, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что три журналиста пострадали в результате повторного удара азербайджанских вооруженных сил по городу Шуши в Нагорном Карабахе. Одним из пострадавших при обстреле Шуши был российский блогер Юрий Котенок. Также известно, что при обстреле пострадал российский корреспондент портала «Офицеры России» Левон Арзанов.

Конфликт в Нагорном Карабахе

Нагорный Карабах — регион в Закавказье, в восточной части Армянского нагорья. Большая его часть находится под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики, провозглашенной в 1991 году, хотя при этом является частью Азербайджана, занимая восток, юго-восток и предгорье Малого Кавказа. В 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и прилегающими районами, тогда же начались переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ под председательством России, США и Франции.

27 сентября 2020 года власти Азербайджана обвинили военных Армении в обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения. В Армении утверждают, что это был ответ на воздушные и ракетные атаки со стороны Азербайджана. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения.

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