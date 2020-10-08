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Неизвестный под видом Тихановской поучаствовал в онлайн-заседании парламента Дании
Фото: YouTube.com

Неизвестный под видом Тихановской поучаствовал в онлайн-заседании парламента Дании

Евгения Звощик

В мире

Неизвестный человек выдал себя за бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую и принял участие в закрытой онлайн-встрече комитета по иностранным делам парламента Дании. Об этом сообщили в пресс-службе Фолькетинга (однопалатный парламент — прим. «ВМ») в четверг, 8 октября.

Уточняется, что в начале заседания 6 октября сообщили, что у штаба Тихановской проблемы с видеокамерой, из-за чего ее не было видно на экране. В итоге встреча продолжалась 40 минут, после чего была прервана, так как у ее участников возникло «ощущение, что что-то не так».

В пресс-службе пояснили, что во время заседания обсуждалась текущая политическая ситуация в Белоруссии, в том числе и формы поддержки белорусского народа в борьбе за демократию и права человека. При этом подчеркивается, что ничего компрометирующего внешнеполитическую линию Дании на встрече не звучало.

Тем не менее данный инцидент будут расследовать, передает ТАСС.

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парламентДанияСветлана Тихановская
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