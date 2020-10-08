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МВД заявило об отсутствии уголовных дел на территории РФ в отношении Тихановской
Фото: youtube.com

МВД заявило об отсутствии уголовных дел на территории РФ в отношении Тихановской

Евгения Звощик

Общество

В Министерстве внутренних дел РФ заявили об отсутствии уголовных дел на территории России в отношении бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской. Об этом в пресс-службе ведомства сообщили в четверг, 8 октября.

Отмечается, что присутствие политика в базе разыскиваемых лиц на сайте МВД объясняется тем, что Главный информационно-аналитический центр ведомства осуществляет формирование и ведение Межгосударственного информационного банка. Данный банк формируется в соответствии с Регламентом компетентных органов по осуществлению межгосударственного розыска лиц, который был утвержден в 2015 году решением Совета глав правительств СНГ, передает Интерфакс.

Ранее сообщалось, что Тихановская была объявлена в розыск на территории Белоруссии.

Выборы президента Белоруссии: протесты, задержания и уголовные дела

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа Центризбирком опубликовал окончательные итоги выборов президента в республике. По данным комиссии, за действующего лидера страны Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, тогда как за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,12 процента.

Электоральные мероприятия к концу дня переросли в массовые протесты, которые пришлось подавлять силой. Менее чем за неделю митингов ОМОН задержал несколько тысяч человек, из которых до настоящего времени были отпущены не все граждане. Сотни человек пострадали, в том числе и сами правоохранители. По факту нападения на милицию были заведены десятки уголовных дел.

16 августа действующий президент страны Александр Лукашенко заявил, что выборы в Белоруссии состоялись, фальсификации на них быть не могло. Позднее Лукашенко допустил проведение перевыборов.

Масштабные провокации и насилие над населением Белоруссии привлекли внимание мировой общественности, особенно Европейского союза, который выразил солидарность с белорусским народом, призвал к новым выборам и пообещал ввести санкции против тех, кто стоит за избиением протестующих и фальсификациями на выборах.

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