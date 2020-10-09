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Около тысячи разрешений с QR-кодом выдали таксистам Подмосковья за неделю
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Около тысячи разрешений с QR-кодом выдали таксистам Подмосковья за неделю

Татьяна Плотникова

Транспорт

В министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области рассказали, как в регионе проходит выдача разрешений на оказание услуг такси в электронной форме.

Как уточнили в ведомстве, Подмосковье стало первым российским регионом, который перевел выдачу разрешений такси полностью в электронный вид по QR-коду. За неделю такой возможностью воспользовались около тысячи водителей такси.

Чтобы получить такое разрешение, следует зарегистрироваться на портале госуслуг Московской области uslugi.mosreg.ru. QR-код поступит в личный кабинет, его необходимо распечатать и разместить в салоне такси на передней панели и в подголовнике пассажирского сиденья.

На оформление такого разрешения уходит всего пять рабочих дней, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ранее стало известно, что данные о таксистах в Москве начнут передавать в специальную систему.

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ТаксиQR-кодыМосковская область
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