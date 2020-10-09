Реставрацию резиденции посла Бразилии завершили в Москве

Фото: Пресс-служба Департамента культурного наследия города Москвы

Россия, Москва, Большая Никитская улица Карта всех событий

Реставрация дома Лопатиной, в котором с 1963 года располагается резиденция посла Бразилии в России, завершилась в столице. Об этом в пятницу, 9 октября, сообщил руководитель Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

Он отметил, что работы длились три года. Особняк находится на Большой Никитской улице.

— К настоящему моменту завершились комплексные работы по сохранению этого памятника архитектуры. Реставраторы вернули исторический облик всем помещениям и фасадам здания. В ближайшее время принимать итоги реставрации отправится экспертная комиссия. Только после ее заключения можно будет сказать, что реставрация окончательно закончена, — цитирует Емельянова официальный сайт мэра Москвы.

Глава ведомства также добавил, что реставрацию проводили в четыре этапа. Сначала специалисты привели в порядок подвал, усилили фундаменты, укрепили конструкции, провели антигрибковую обработку кирпичной кладки, а также отштукатурили стены, отремонтировали лестницы и подземный переход.

На втором этапе рабочие заменили конструкции кровли, которые были повреждены, обработали металлические и деревянные элементы.

На третьем этапе эксперты отреставрировали интерьеры и кровлю. Они вернули исторический облик лепному декору, потолкам и стенам здания. На первом этаже специалисты воссоздали росписи и наборный паркет.

Ранее сообщалось, что библиотеку имени Пушкина в центре столицы капитально отремонтируют. В рамках проекта рабочие заменят окна и наружные двери, обновят лестницы, полы, пандуса и облицуют цоколь керамогранитом.

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