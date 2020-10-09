Названы возможные причины отказа Трампа от дебатов с Байденом

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Отказ президента США Дональда Трампа участвовать в виртуальных дебатах с кандидатом в президенты от Демократической партии Джозефом Байденом 15 октября может быть стратегическим ходом. Об этом в пятницу, 9 октября, сообщила доцент политологии Университета Западного Миссури Мелинда Ковач.

По ее словам, подобным образом Трамп также может скрывать свое состояние здоровье. Несколько дней назад американского лидера выписали из больницы после перенесенной коронавирусной инфекции. Ковач считает, что никто не может знать, насколько болезнь была серьезной.

Эксперт не исключила, что отказом от дебатов Трамп хочет лишить своего оппонента возможности укрепить позиции после первого раунда.

— Штаб Байдена обязательно будет подкалывать президента Трампа за нежелание дебатировать. Они обставят это как то, что Трамп не хочет давать Байдену победу во вторых дебатах, — цитирует Ковач РИА Новости.

Еще одной возможной причиной отказа Трампа от виртуальных дебатов эксперт считает ограничения, которые он накладывает. Эти меры необходимы для того, чтобы Байден не одержал победу на втором раунде.

Ранее сообщалось, что комиссия по проведению президентских дебатов информировала о проведении намеченных на 15 октября вторых предвыборных дебатов Трампа и его соперника от Демократической партии Джозефа Байдена в виртуальном формате. Нынешний глава Белого дома резко отреагировал на это и обвинил комиссию в принятии односторонних решений. Кроме того, Трамп заявил, что не будет принимать участие в таких дебатах, а его штаб сообщил, что президент вместо этого проведет митинг.

Напомним, 59-е выборы президента США назначены на 3 ноября.

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