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Еще более 3700 человек заразились COVID-19 в Москве за сутки
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Еще более 3700 человек заразились COVID-19 в Москве за сутки

Юлия Ямпольская

Здоровье

В Москве за последние 24 часа подтвердился 3701 новый случай коронавирусной инфекции. Об этом в пятницу, 9 октября, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией в РФ.

Стало известно, что за последние сутки в стране выявили 12 126 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 27 процентов не имели клинических проявлений болезни.

В России зафиксирован 201 летальный исход. Полностью выздоровело 7 092 человека за сутки.

Ранее власти Москвы назвали условие, при котором не понадобятся жесткие меры из-за COVID-19. Ограничения для предотвращения распространения коронавирусной инфекции в Москве не потребуются, если горожане будут соблюдать рекомендации Роспотребнадзора.

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