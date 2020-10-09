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В Кремле опровергли сообщения об ограничениях на въезд между регионами
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В Кремле опровергли сообщения об ограничениях на въезд между регионами

Кирилл Николаев

Общество

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков опроверг утверждения об ограничениях на въезд между регионами. По его словам, подобных мер «как не было, так и нет».

— Это же не перекрытие границ, но определенные меры контроля въезжающих в регион вполне допустимы, — цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин сообщил, что страны ЕАЭС должны быть в числе первых получателей российской вакцины от коронавирусной инфекции. Он напомнил, что в августе в России была зарегистрирована первая вакцина от коронавируса. В настоящее время уже создаются возможности для добровольной массовой вакцинации граждан РФ в конце 2020 года.

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