Пользователи Сети обратили внимание на «предсказание» Каддафи о «рукотворной пандемии»

Фото: ТАСС / Григорий Сысоев

Пользователи социальных сетей обсуждают теорию, согласно которой покойный глава Ливии Муаммар Каддафи предсказал некую рукотворную пандемию еще в 2009 году. Речь идет о выступлении политического деятеля на 64-й Генеральной ассамблее Организации Объединенных Наций (ООН).

В частности, в интернете появилась цитата Каддафи, которая, по мнению пользователей, и является тем самым пророчеством о пандемии коронавируса.

— Они сами будут создавать вирусы и продавать вам противоядия. Потом будут делать вид, что им требуется время на поиск решения, тогда как оно уже будет у них, — приводится фраза, которая якобы принадлежит Каддафи.

Некоторые пользователи Сети посчитали, что именно с этим высказыванием связана смерть ливийского лидера, другие решили, что тот не мог знать о вирусе 11 лет назад.

При этом в действительности речь Каддафи не связана с пандемией 2020 года, поскольку он говорил о ситуации в те годы. В частности, политик высказался о гриппе H1N1, более известном как «свиной». Он посчитал, что это заболевание является фикцией, созданной для обогащения фармацевтических компаний.

— Капиталистические компании производят вирусы, чтобы создавать и продавать вакцины. Это очень постыдно и неэтично. Нельзя продавать вакцины и лекарства, — приводит слова политика ФАН.

Кроме того, он выступал за то, чтобы лекарства и прививки для детей были бесплатными.

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