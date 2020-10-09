Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Пользователи Сети обратили внимание на «предсказание» Каддафи о «рукотворной пандемии»
Фото: ТАСС / Григорий Сысоев

Пользователи Сети обратили внимание на «предсказание» Каддафи о «рукотворной пандемии»

Евгения Звощик

Общество

Пользователи социальных сетей обсуждают теорию, согласно которой покойный глава Ливии Муаммар Каддафи предсказал некую рукотворную пандемию еще в 2009 году. Речь идет о выступлении политического деятеля на 64-й Генеральной ассамблее Организации Объединенных Наций (ООН).

В частности, в интернете появилась цитата Каддафи, которая, по мнению пользователей, и является тем самым пророчеством о пандемии коронавируса.

— Они сами будут создавать вирусы и продавать вам противоядия. Потом будут делать вид, что им требуется время на поиск решения, тогда как оно уже будет у них, — приводится фраза, которая якобы принадлежит Каддафи.

Некоторые пользователи Сети посчитали, что именно с этим высказыванием связана смерть ливийского лидера, другие решили, что тот не мог знать о вирусе 11 лет назад.

При этом в действительности речь Каддафи не связана с пандемией 2020 года, поскольку он говорил о ситуации в те годы. В частности, политик высказался о гриппе H1N1, более известном как «свиной». Он посчитал, что это заболевание является фикцией, созданной для обогащения фармацевтических компаний.

— Капиталистические компании производят вирусы, чтобы создавать и продавать вакцины. Это очень постыдно и неэтично. Нельзя продавать вакцины и лекарства, — приводит слова политика ФАН.

Кроме того, он выступал за то, чтобы лекарства и прививки для детей были бесплатными.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: США обвинили Россию, Китай и Иран в саботаже создания вакцины от COVID-19

предсказаниепандемияЛивия
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Когда горят костры рябин

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Бизнесу придется перестроиться

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Ставки сделаны: почему букмекеры больше не верят в Трампа

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Если вам захочется жениться на кобыле...

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Художества Евгении Васильевой: рисуй, воруй, люби

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Михаил Жванецкий: уйти нельзя остаться

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Если оторвать взгляд от экрана

Все мнения
О проекте