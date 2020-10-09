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Инфекционист объяснил, как выбрать магазин в условиях вирусной атаки
Фото: пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения

Инфекционист объяснил, как выбрать магазин в условиях вирусной атаки

Оксана Васильева

Общество

Специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов рассказал, что, прежде чем совершить покупку, стоит проверить супермаркет на наличие хорошей вентиляции, сообщает NEWS.ru.

Инфекционист считает, что в период сезонного роста числа заболевших частые походы за продуктами серьезно повышают риск заражения коронавирусом и другими инфекциями, поэтому при плохой вентиляции помещения все вирусы, которые выдыхает больной остаются в локации магазина.

— Если в магазине установлена хорошая система вентиляции, то все вирусы, которые кто-то выдыхает, уносятся. В такой ситуации заразиться сложнее. Таким образом, чем лучше вентиляция и меньше людей в помещении, тем ниже риск заражения, — сказал Жемчугов.

Он отметил, что наибольший риск заражения любым видом вирусов возникает при посещении маленьких магазинов, находящихся в подвальных помещениях, а в больших супермаркетах, наоборот, риск заражения минимален, так как без хорошей вентиляционной системы они просто не смогут существовать.

Ранее сайт argumenti.ru писал, что если число заболевших коронавирусом будет увеличиваться, то правительство РФ будет вынуждено ввести новые ограничительные меры. Какие конкретно это будут меры, уточняется.

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