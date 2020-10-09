Эксперты объяснили публикацию о побочных эффектах фавипиравира

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Связь между приемом лекарственного препарата под названием «Фавипиравир» при лечении нового типа коронавирусной инфекции и нежелательными побочными эффектами не доказана. Об этом говорится в публикации Инфоцентра по вопросам фармакотерапии у пациентов с COVID-19 «ФармаCOVID» на базе РМАНПО Министерства здравоохранения.

Отмечается, что в инструкции к лекарству речь идет о пациентах с инфекцией, вызванной вирусом гриппа. Специалисты также отметили, что их материал предназначался только для работников системы здравоохранения и носил информационный характер, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в инструкции к японскому препарату «Авиган» на основе фавипиравира говорится о ряде побочных эффектов. Позже в Минздраве РФ опровергли эту информацию и уточнили, что данное вещество во время клинических испытаний показало свою эффективность в лечении больных коронавирусом.

В середине сентября 2020-го стало известно, что фавипиравир включат в перечень жизненно необходимых лекарств.

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