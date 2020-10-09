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Москвичей из группы риска будут призывать ограничивать передвижения по городу
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Москвичей из группы риска будут призывать ограничивать передвижения по городу

Юлия Захарова

Город

Власти столицы намерены последовательно просить людей из группы риска ограничить передвижения по городу. Об этом в пятницу, 9 октября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Мы будем последовательно просить, убеждать, чтобы люди из этих категорий (группы риска — прим. «ВМ») как можно меньше передвигались по городу, — отметил глава города в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее Собянин заявил, что следующая неделя даст понимание дальнейших действий по коронавирусу. Он пояснил, что прошедшая неделя не принесла заметных улучшений ситуации с заболеваемостью COVID-19.

Напомним, в Москве ввели ряд мер, которые призваны защитить здоровье жителей столицы на фоне обострения ситуации с новым типом коронавирусной инфекции. В частности, горожанам старше 65 лет посоветовали оставаться дома. Та же рекомендация коснулась людей, имеющих хронические заболевания. В столице ввели удаленную работу до 28 октября.

Кроме того, в Москве приняли решение увеличить продолжительность осенних каникул до двух недель и провести их одномоментно. По словам Сергея Собянина, такие меры помогут детям избежать лишних контактов и не подвергнуться риску заболеваний.

Позднее стало известно, что льготный проезд временно заблокировали для школьников, пожилых людей и граждан с хроническими заболеваниями. Ограничения будут действовать до 28 октября.

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