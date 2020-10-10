Грузовик и машина такси врезались в колонку заправки на МКАД

Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Россия, Москва, МКАД, 9-й километр Карта всех событий

Люди пострадали при столкновении грузовика и автомобиля такси с колонкой АЗС на МКАД. Об этом сообщает в субботу, 10 октября, агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на правоохранительные органы.

Инцидент произошел на 9-м километре магистрали. В колонку АЗС «Лукойл» врезались грузовик MAN и автомобиль такси Hyundai. Заправочная станция получила повреждения.

— В результате ДТП пострадали три человека, — уточнили в правоохранительных органах.

Причины случившего выясняются.

Ранее сообщалось, что три человека, в том числе дети, получили травмы в результате ДТП с участием маршрутного такси и легкового автомобиля в Московской области.

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