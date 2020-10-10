Грузовик и машина такси врезались в колонку заправки на МКАД
Люди пострадали при столкновении грузовика и автомобиля такси с колонкой АЗС на МКАД. Об этом сообщает в субботу, 10 октября, агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на правоохранительные органы.
Инцидент произошел на 9-м километре магистрали. В колонку АЗС «Лукойл» врезались грузовик MAN и автомобиль такси Hyundai. Заправочная станция получила повреждения.
— В результате ДТП пострадали три человека, — уточнили в правоохранительных органах.
Причины случившего выясняются.
Ранее сообщалось, что три человека, в том числе дети, получили травмы в результате ДТП с участием маршрутного такси и легкового автомобиля в Московской области.
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