Более тысячи пациентов с COVID-19 госпитализировали в Москве за сутки

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

В столице за последние 24 часа госпитализировали 1047 человек с коронавирусом. Об этом сообщили в субботу, 10 октября, в оперативном штабе по борьбе с COVID-19 в Москве.

Количество новых случаев коронавируса за минувшую неделю увеличилось в полтора раза.

— Всего за последнюю неделю было госпитализировано на 13,3 процента больше, чем за предыдущую. На ИВЛ в больницах Москвы находится 263 человека, — говорится в сообщении оперштаба в Telegram-канале.

Среди новых заболевших больше всего людей в возрасте от 18 до 45 лет — более 40 процентов. Людям в возрасте от 46 до 65 лет — более 30 процентов. Заболевших от 66 до 79 лет — 12 процентов. Пациенты старше 80 лет составляют 4,4 процента, дети — 11,2 процента.

Ранее сообщалось, что лечение в Филатовской больнице проходят 900 пациентов с COVID-19. За последние 24 часа 181 пациента выписали из медучреждения, а 202 человека туда поступили.

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