Еще 35 человек с COVID-19 умерли в Москве за сутки

Фото: permkrai.ru / Сайт губернатора и Правительства Пермского края

За минувшие сутки в Москве скончались 35 пациентов с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция», общее число умерших достигло 5595 человек. Об этом сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в субботу, 10 октября.

В оперштабе уточнили, что у всех умерших была также подтверждена пневмония.

При появлении симптомов ОРВИ следует оставаться дома, не заниматься самолечением и вызвать врача, говорится в официальном Telegram-канале оперштаба.

Ранее сообщалось, что контроль за соблюдением санитарных норм из-за COVID-19 усилили в Москве.

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