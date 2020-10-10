Еще 35 человек с COVID-19 умерли в Москве за сутки
За минувшие сутки в Москве скончались 35 пациентов с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция», общее число умерших достигло 5595 человек. Об этом сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в субботу, 10 октября.
В оперштабе уточнили, что у всех умерших была также подтверждена пневмония.
При появлении симптомов ОРВИ следует оставаться дома, не заниматься самолечением и вызвать врача, говорится в официальном Telegram-канале оперштаба.
Ранее сообщалось, что контроль за соблюдением санитарных норм из-за COVID-19 усилили в Москве.
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