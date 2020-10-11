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Власти сообщили о состоянии девочки, которую полгода держали в шкафу
Фото: youtube.com / Life Новости

Власти сообщили о состоянии девочки, которую полгода держали в шкафу

Виктория Родимкина

Происшествия

Состояние девочки из Карпинска, мать которой полгода держала ее в шкафу, удалось стабилизировать, жизни ребенка ничего не угрожает. Об этом сообщил официальный представитель минздрава Свердловской области Константин Шестаков в воскресенье, 11 октября.

— Девочка Полина из Карпинска, находящаяся на лечении в ОДКБ № 1, ест, спит, играет с игрушками, — рассказал Шестаков в эфире телеканала Екатеринбурга.

Ранее стало известно, что жительница города Карпинска Свердловской области полгода держала новорожденную дочь в шкафу. Правоохранители констатировали истощенное состояние младенца. Девочку передали в руки медиков, которые пытаются спасти ей жизнь. Полицейские возбудили уголовное дело по статье 156 УК РФ. Состояние ребенка оценивали как тяжелое, у него выявили третью форму дистрофии от постоянного голодания.

Позже уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова сообщила, что мать девочки поместили в психиатрическую больницу.

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