Меры безопасности усилили в Минске накануне акции протеста

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В центре Минска усиливают меры безопасности перед началом очередной несанкционированной акции протеста. Об этом сообщает РИА Новости в воскресенье, 11 октября.

По данным агентства, несколько автомобилей спецтехники уже дежурят около Дома офицеров, на противоположной от Дворца Республики стороне проспекта Независимости.

— Площадь у самого дворца пока пустует, но на Интернациональную улицу, которая проходит позади здания, прибыли армейские грузовики. Из них выходят люди в военной форме с автоматами Калашникова, — уточнили в сообщении.

Кроме того, сообщается, что колонна спецтехники проехала по проспекту Независимости к центру. Недалеко от резиденции президента припаркованы армейские грузовики, водометы, бронетранспортеры.

Пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова сообщила, что движение транспорта в столице Белоруссии будет ограничено из-за акции протеста.

— Во избежание чрезвычайных происшествий милицией будут приниматься меры по ограничению движения как личного, так и общественного транспорта, в том числе метро, — сообщила пресс-секретарь.

Она отметила, что правоохранители в воскресенье несут службу в усиленном режиме.

Выборы президента Белоруссии: протесты, задержания и уголовные дела

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа Центризбирком опубликовал окончательные итоги выборов президента в республике. По данным комиссии, за действующего лидера страны Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, тогда как за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,12 процента.

Электоральные мероприятия к концу дня переросли в массовые протесты, которые пришлось подавлять силой. Менее чем за неделю митингов ОМОН задержал несколько тысяч человек, из которых до настоящего времени были отпущены не все граждане. Сотни человек пострадали, в том числе и сами правоохранители. По факту нападения на милицию были заведены десятки уголовных дел.

16 августа действующий президент страны Александр Лукашенко заявил, что выборы в Белоруссии состоялись, фальсификации на них быть не могло. Позднее Лукашенко допустил проведение перевыборов.

Масштабные провокации и насилие над населением Белоруссии привлекли внимание мировой общественности, особенно Европейского союза, который выразил солидарность с белорусским народом, призвал к новым выборам и пообещал ввести санкции против тех, кто стоит за избиением протестующих и фальсификациями на выборах.

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