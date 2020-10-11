Профилактическая акция «Безопасная дорога домой» прошла на станции Тайнинская

Ведущий технолог Московской железной дороги Анна Китура раздает информационные листовки пассажирам на станции Тайнинская / Фото: Михаил Подобед, «Вечерняя Москва»

Сотрудники Московской железной дороги провели профилактическую акцию «Безопасная дорога домой». Вместе с полицейскими они дежурили на станции Тайнинская.

Станция Тайнинская — одна из трех печально известных среди полицейских. Здесь, а также на Мытищах и Перловской периодически гибнут люди.

— В конце лета здесь погибли двое мужчин, в прошлом — двое подростков, — рассказывает начальник отдела по делам несовершеннолетних линейного управления МВД России на станции Москва-Ярославская майор полиции Илья Скачков.

Причиной гибели часто становится пренебрежение правилами. Несмотря на то что на Тайнинской есть мост, через который можно переходить железнодорожные пути, многие пассажиры пытаются перебежать их, чтобы выгадать время. Один из таких смельчаков попадается на глаза полицейскому. Полицейский дожидается, пока юноша перебежит на платформу, останавливает его, проверяет документы и проводит профилактическую беседу. Москвич Алексей Курбан объясняет, почему он так поступил.

— Подниматься на мост долго, перебежать всегда проще и быстрее, — объясняет он. — Но я все понял. Больше такого не повторится.

К юноше подходит ведущий технолог Московской железной дороги Анна Китура и вручает листовку с правилами поведения на железнодорожном транспорте, а также сувениры: ручку и блокнот. Анна — участница молодежного актива МЖД. Вместе со своими коллегами она регулярно выезжает на станции и проводит разъяснительные беседы с нарушителями правил и другими пассажирами.

— По работе я часто просматриваю статистику и поэтому знаю, что часто люди из-за своей небрежности лишаются жизни, — рассказывает Анна. — Пытаются перебежать рельсы, не смотрят по сторонам. А ведь состав нельзя остановить мгновенно. Поэтому я пытаюсь донести до людей, что надо быть осторожными. И до трех раз в неделю в свое свободное время выезжаю работать с пассажирами.

Вскоре полицейский останавливает еще одного нарушителя. Этот мужчина подвергал себя большей опасности, чем другие пассажиры. Перед собой он катил велосипед, да еще и не обращал внимания на поезд, который ехал к станции. Майор Илья Скачков встречает мужчину у платформы и немедленно требует документы. Велосипедист Николай Кривасов подчиняется, но пытается оправдаться.

— С велосипедом трудно подниматься на лестницу, вы же должны понимать, — говорит он.

В этот раз майор Сачков беседой не ограничивается. На Николая Кривасова составляют протокол об административном правонарушении. Всего с 1 по 10 октября на Тайнинской выявили 14 нарушителей.

ВАЖНО

Пересекать железнодорожные пути можно только в предназначенных для этого местах. Это могут быть подземные переходы или мосты, специально оборудованные настилы. Нарушение правила влечет штраф — 100 рублей, но самое главное — ставит под угрозу вашу жизнь и безопасность других пассажиров. Переходя рельсы, будьте внимательны и не делайте этого перед поездом.

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