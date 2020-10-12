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Более 51,1 миллиона тестов на коронавирус провели в России
Фото: permkrai.ru / Сайт губернатора и правительства Пермского края

Более 51,1 миллиона тестов на коронавирус провели в России

Виктория Родимкина

Здоровье

В России за все время пандемии провели уже более 51,1 миллиона тестов на коронавирус. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф в понедельник, 12 октября.

Отмечается, что за минувшие сутки в РФ провели 409 тысяч тестов на выявление COVID-19. В стране под наблюдением медиков остаются более 266 тысяч человек из-за подозрения на инфекцию.

Ранее сообщалось, что в России от коронавируса выздоровели около 12,4 тысячи военных.

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