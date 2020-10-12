Почти 700 человек находятся на лечении в больнице в московской Коммунарке

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Денис Гришкин

Лечение в переоборудованной под COVID-госпиталь больнице № 40 в столичном поселке Коммунарка проходят 697 человек. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в Facebook главным врачом стационара Денисом Проценко.

За сутки в больницу поступило 124 новых пациента. Также врачи выписали 80 человек, которые победили болезнь. За последние 24 часа в стационаре скончались 13 пациентов.

— 225 день работы как ковидный госпиталь. За это время к нам поступило 11 468 пациентов, выписано 9872, — уточнил Проценко.

ГКБ №40 (Коммунарка). 225 день работы как "ковидный" госпиталь. За это время к нам поступило 11468 пациентов, выписано 9872. Общая летальность 7,6%. Опубликовано Denis Protsenko Воскресенье, 11 октября 2020 г.

По его словам, общая летальность среди пациентов стационара составила 7,6 процента.

Ранее сообщалось, что в Москве зафиксировано рекордное число новых случаев COVID-19 с середины мая — в столице за сутки выявили 4501 новый случай коронавирусной инфекции.

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