Более 700 человек задержали в Белоруссии в ходе протестов 11 октября

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В Белоруссии во время протестов, которые прошли в Минске 11 октября, были задержаны 713 человек. Об этом сообщила пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова в Telegram-канале в понедельник, 12 октября.

По данным ведомства, в несанкционированной акции участвовали 11 тысяч человек.

— За нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержаны 713 граждан. До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 570 человек, — говорится в сообщении.

Ольга Чемоданова отметила, что во время акций было ограничено движение личного и общественного транспорта в городе. Кроме того, временно не работали некоторые станции метро.

В ведомстве добавили, что в отношении протестующих применяли спецтехнику и спецсредства, правоохранители задерживали наиболее активных участников.

Выборы президента Белоруссии: протесты, задержания и уголовные дела

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа Центризбирком опубликовал окончательные итоги выборов президента в республике. По данным комиссии, за действующего лидера страны Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, тогда как за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,12 процента.

Электоральные мероприятия к концу дня переросли в массовые протесты, которые пришлось подавлять силой. Менее чем за неделю митингов ОМОН задержал несколько тысяч человек, из которых до настоящего времени были отпущены не все граждане. Сотни человек пострадали, в том числе и сами правоохранители. По факту нападения на милицию были заведены десятки уголовных дел.

16 августа действующий президент страны Александр Лукашенко заявил, что выборы в Белоруссии состоялись, фальсификации на них быть не могло. Позднее Лукашенко допустил проведение перевыборов.

Масштабные провокации и насилие над населением Белоруссии привлекли внимание мировой общественности, особенно Европейского союза, который выразил солидарность с белорусским народом, призвал к новым выборам и пообещал ввести санкции против тех, кто стоит за избиением протестующих и фальсификациями на выборах.

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