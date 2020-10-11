Двоим арестованным изменили меру пресечения после встречи с Лукашенко

Фото: president.gov.by / Пресс-служба президента Республики Беларусь

Двое человек, которые были арестованы в Белоруссии, изменили меру пресечения после встречи с президентом республики Александром Лукашенко в СИЗО КГБ. Об этом в воскресенье, 11 октября, сообщает телеканал «Беларусь 1».

— Как стало известно, директору компании PandaDoc Дмитрию Рабцевичу и политологу Юрию Воскресенскому сегодня была изменена мера пресечения, — отметили в сообщении.

В субботу, 10 октября, белорусский лидер встретился с представителями оппозиции, задержанными в период кампании по выборам президента и после нее. В рамках мероприятия он обсудил с гражданами вопросы Конституции.

Отмечается, что Лукашенко на протяжении четырех с половиной часов общался с членами координационного совета оппозиции и «объединенного штаба».

Выборы президента Белоруссии: протесты, задержания и уголовные дела

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа Центризбирком опубликовал окончательные итоги выборов президента в республике. По данным комиссии, за действующего лидера страны Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, тогда как за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,12 процента.

Электоральные мероприятия к концу дня переросли в массовые протесты, которые пришлось подавлять силой. Менее чем за неделю митингов ОМОН задержал несколько тысяч человек, из которых до настоящего времени были отпущены не все граждане. Сотни человек пострадали, в том числе и сами правоохранители. По факту нападения на милицию были заведены десятки уголовных дел.

16 августа действующий президент страны Александр Лукашенко заявил, что выборы в Белоруссии состоялись, фальсификации на них быть не могло. Позднее Лукашенко допустил проведение перевыборов.

Масштабные провокации и насилие над населением Белоруссии привлекли внимание мировой общественности, особенно Европейского союза, который выразил солидарность с белорусским народом, призвал к новым выборам и пообещал ввести санкции против тех, кто стоит за избиением протестующих и фальсификациями на выборах.

Читайте также: Милиция Минска подтвердила применение светошумовых гранат против демонстрантов