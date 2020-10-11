Милиция Минска подтвердила применение светошумовых гранат против демонстрантов

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Милиция Минска подтвердила, что в отношении протестующих были применены светошумовые гранаты. Об этом в воскресенье, 11 октября, сообщила официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.

— Подтверждаем, — отметила она.

Ранее Ганусевич подтвердила применение водометов, передает Интерфакс.

Кроме того, правоохранители сообщили о задержании нескольких десятков протестующих.

Также стало известно, что в центре Минска были усилены меры безопасности перед началом очередной акции протеста. Колонна спецтехники проехала по проспекту Независимости к центру. Недалеко от резиденции президента припаркованы армейские грузовики, водометы, бронетранспортеры.

Кроме того, движение транспорта в столице Белоруссии будет ограничено из-за акции протеста. Правоохранители в воскресенье несут службу в усиленном режиме.

Выборы президента Белоруссии: протесты, задержания и уголовные дела

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа Центризбирком опубликовал окончательные итоги выборов президента в республике. По данным комиссии, за действующего лидера страны Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, тогда как за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,12 процента.

Электоральные мероприятия к концу дня переросли в массовые протесты, которые пришлось подавлять силой. Менее чем за неделю митингов ОМОН задержал несколько тысяч человек, из которых до настоящего времени были отпущены не все граждане. Сотни человек пострадали, в том числе и сами правоохранители. По факту нападения на милицию были заведены десятки уголовных дел.

16 августа действующий президент страны Александр Лукашенко заявил, что выборы в Белоруссии состоялись, фальсификации на них быть не могло. Позднее Лукашенко допустил проведение перевыборов.

Масштабные провокации и насилие над населением Белоруссии привлекли внимание мировой общественности, особенно Европейского союза, который выразил солидарность с белорусским народом, призвал к новым выборам и пообещал ввести санкции против тех, кто стоит за избиением протестующих и фальсификациями на выборах.

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