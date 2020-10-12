Названо условие, при котором Совет ЕС введет санкции в отношении Лукашенко

Фото: president.gov.by / Пресс-служба президента Республики Беларусь

Совет Европейского союза введет санкции в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко, если ситуация в стране не улучшится. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС в понедельник, 12 октября.

Отмечается, что главы МИД ЕС провели встречу в Люксембурге. Они выразили готовность ввести новые ограничительные меры против институтов и высокопоставленных чиновников Белоруссии. В этот список также попал Лукашенко.

В заявлении указано, что ЕС требует от Минска освобождения всех задержанных и начала диалога с руководством протестного движения. В противном случае могут быть введены санкции в отношении белорусского лидера, сообщает ТАСС.

Выборы президента Белоруссии: протесты, задержания и уголовные дела

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа Центризбирком опубликовал окончательные итоги выборов президента в республике. По данным комиссии, за действующего лидера страны Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, тогда как за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,12 процента.

Электоральные мероприятия к концу дня переросли в массовые протесты, которые пришлось подавлять силой. Менее чем за неделю митингов ОМОН задержал несколько тысяч человек, из которых до настоящего времени были отпущены не все граждане. Сотни человек пострадали, в том числе и сами правоохранители. По факту нападения на милицию были заведены десятки уголовных дел.

16 августа действующий президент страны Александр Лукашенко заявил, что выборы в Белоруссии состоялись, фальсификации на них быть не могло. Позднее Лукашенко допустил проведение перевыборов.

Масштабные провокации и насилие над населением Белоруссии привлекли внимание мировой общественности, особенно Европейского союза, который выразил солидарность с белорусским народом, призвал к новым выборам и пообещал ввести санкции против тех, кто стоит за избиением протестующих и фальсификациями на выборах.

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