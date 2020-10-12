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СМИ: В Словакии ужесточили меры против коронавируса
Фото: twitter.com / AltadenaPatch

СМИ: В Словакии ужесточили меры против коронавируса

Кирилл Николаев

В мире

Власти Словакии ужесточили ограничения в стране из-за роста новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщило словацкое радио RSI.

С 12 октября средние школы страны переведены на дистанционный режим обучения. С 15 октября в республике запрещено проведение любых общественных мероприятий. Для спортивных соревнований сделано исключение. Они будут проходить без болельщиков и с обязательным условием, что все их участники имеют справки об отрицательных результатах тестов на коронавирус.

Согласно требованию властей, число участников крестин, похорон и свадеб должно определяться в помещениях из расчета один человек на 15 квадратных метров. Также в Словакии вводится обязательное ношение медицинских масок не только в помещениях, но и под открытым небом.

Рестораны, кафе и другие точки общественного питания смогут обслуживать посетителей только вне помещений. Это значит, что допускается работа летних веранд. В случае отсутствия подобной возможности предусмотрена продажа еды и напитков навынос. Кроме того, магазины с 10:00 до 12:00 по московскому времени будут обслуживать только граждан старше 65 лет. Также в стране закрываются фитнес-центры, сауны, бассейны, пляжи и аквапарки.

Всего с начала пандемии в Словакии выявили 19 851 заболевшего коронавирусной инфекцией, выздоровел 5631 человек. В стране зафиксирован 61 летальный исход.

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