Первый замглавы МВД Белоруссии пообещал обеспечить порядок в стране

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Правоохранительные органы Белоруссии на фоне продолжающихся акций протеста не «уйдут с улиц» и обеспечат порядок в стране. Об этом в понедельник, 12 октября, сообщил первый замглавы МВД Белоруссии Геннадий Казакевич.

По его словам, протестующие пытаются вернуть Белоруссию в хаос 1990-х годов.

— От имени МВД заявляю: мы не уйдем с улиц и обеспечим порядок в стране, — цитирует Казакевича РИА Новости.

Выборы президента Белоруссии: протесты, задержания и уголовные дела

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа Центризбирком опубликовал окончательные итоги выборов президента в республике. По данным комиссии, за действующего лидера страны Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, тогда как за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,12 процента.

Электоральные мероприятия к концу дня переросли в массовые протесты, которые пришлось подавлять силой. Менее чем за неделю митингов ОМОН задержал несколько тысяч человек, из которых до настоящего времени были отпущены не все граждане. Сотни человек пострадали, в том числе и сами правоохранители. По факту нападения на милицию были заведены десятки уголовных дел.

16 августа действующий президент страны Александр Лукашенко заявил, что выборы в Белоруссии состоялись, фальсификации на них быть не могло. Позднее Лукашенко допустил проведение перевыборов.

Масштабные провокации и насилие над населением Белоруссии привлекли внимание мировой общественности, особенно Европейского союза, который выразил солидарность с белорусским народом, призвал к новым выборам и пообещал ввести санкции против тех, кто стоит за избиением протестующих и фальсификациями на выборах.

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