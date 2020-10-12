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Рейсы между Москвой и Белградом осуществляются дважды в неделю
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Рейсы между Москвой и Белградом осуществляются дважды в неделю

Юлия Захарова

Транспорт

Авиакомпания «Аэрофлот» совершает полеты из Москвы в Белград дважды в неделю. Об этом в понедельник, 12 октября, заявили в администрации аэропорта имени Николы Теслы.

— С 3 октября сообщение восстановлено компанией «Аэрофлот». Она осуществляет рейсы из Белграда в Москву дважды в неделю. По четвергам и субботам, — отметили в сообщении.

Как уточняется, национальный авиаперевозчик Air Serbia пока не возобновил рейсы в РФ. Глава пресс-службы белградского аэропорта Никола Джукич подчеркнул, что рост числа полетов зависит от ситуации с коронавирусной инфекцией, передает РИА Новости.

СПРАВКА «ВМ»

Россия на фоне распространения COVID-19 с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляли вывозные, а также грузовые, почтовые и другие рейсы. В начале апреля РФ возобновила рейсы для эвакуации своих граждан на родину из-за границы.

В июле премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что Россия возобновляет международные полеты с 1 августа.

Как позже уточнила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, полеты из России возобновляются в три страны: Турцию, Танзанию и Великобританию. Помимо этого, с 1 августа Россия открыла границу с Абхазией, а с 7-го числа россиянам разрешили без ограничений посещать Черногорию.

С 15 августа Россия возобновила авиасообщение со Швейцарией. Кроме того, для россиян открыли въезд в Киргизию и Молдавию. 3 сентября российские власти объявили о возобновлении полетов в ОАЭ, на Мальдивы и в Египет. С 21 сентября возобновлены авиаперелеты в Казахстан, Киргизию и Белоруссию. С 27 сентября продолжено авиасообщение с Южной Кореей.

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