Съезд с Киевского шоссе на МКАД перекроют из-за ремонта эстакады

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Съезд с Киевского шоссе на МКАД будет перекрыт в период с 15 по 31 октября. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта Москвы в понедельник, 12 октября.

Там уточнили, что дорогу перекроют из-за ремонта эстакады, который там проводится. Движение ограничат на участке съезда с Киевского шоссе на внешнюю сторону МКАД, передает агентство городских новостей «Москва».

Ранее стало известно, что движение в центре столицы изменится в период с 15 октября по 15 декабря из-за прокладки инженерных сетей.

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