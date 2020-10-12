Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Съезд с Киевского шоссе на МКАД перекроют из-за ремонта эстакады
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Съезд с Киевского шоссе на МКАД перекроют из-за ремонта эстакады

Юлия Ямпольская

Город
киевское шоссе москваКарта всех событий

Съезд с Киевского шоссе на МКАД будет перекрыт в период с 15 по 31 октября. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта Москвы в понедельник, 12 октября.

Там уточнили, что дорогу перекроют из-за ремонта эстакады, который там проводится. Движение ограничат на участке съезда с Киевского шоссе на внешнюю сторону МКАД, передает агентство городских новостей «Москва».

Ранее стало известно, что движение в центре столицы изменится в период с 15 октября по 15 декабря из-за прокладки инженерных сетей.

Читайте также: Движение на участке Северо-Западной хорды ограничат из-за ремонта

перекрытие движенияМоскваМКАД
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Надуется ли в России ипотечный пузырь

 Александр Хохлов
 Александр Хохлов

Как приятно быть угрозой

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Не паникеры мы, не скептики

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Газманову есть чему поучиться у Тарзана

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Не забирайте свои органы на небеса, они нужнее тут

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Почему дружить с Россией — это выгодно

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Человек всегда ждет чуда

Все мнения
О проекте