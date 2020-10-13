Власти Великобритании ввели трехуровневую систему ограничений из-за COVID-19
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что в стране с 14 октября начнет функционировать трехуровневая система ограничительных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Как уточнил Джонсон, в рамках первого уровня предусмотрено введение комендантского часа с 22:00 и запрет собираться более чем по шесть человек.
Второй уровень предполагает расширение ограничений на территории, где уже действуют меры первой ступени. Данный уровень допускает ограничение контактов между соседями и внутри домохозяйств, включая родственников. Запрет собираться более чем по шесть человек будет действовать и на улице, и в помещениях.
К данному этапу ограничений уже перешли Ноттингемшир, Восточный и Западный Чешир, а также район Хай-Пик в Дербишире.
В случае стремительного роста случаев COVID-19 может быть введен третий уровень, когда будут закрыты пабы и бары, спортивные залы, центры досуга, букмекерские компании и казино, а также запрещены любые собрания в помещениях и частных садах. К этому этапу готовится перейти Ливерпуль.
Джонсон также призвал не считать панацеей вакцину от коронавируса.
— Мы должны быть реалистами: есть хорошие шансы на получение вакцины, но мы не должны принимать это как нечто само собой разумеющееся, — цитирует британского премьера Reuters.
Ранее стало известно, что в Словакии ужесточили меры против коронавируса.
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