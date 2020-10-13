Власти Великобритании ввели трехуровневую систему ограничений из-за COVID-19

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что в стране с 14 октября начнет функционировать трехуровневая система ограничительных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Как уточнил Джонсон, в рамках первого уровня предусмотрено введение комендантского часа с 22:00 и запрет собираться более чем по шесть человек.

Второй уровень предполагает расширение ограничений на территории, где уже действуют меры первой ступени. Данный уровень допускает ограничение контактов между соседями и внутри домохозяйств, включая родственников. Запрет собираться более чем по шесть человек будет действовать и на улице, и в помещениях.

К данному этапу ограничений уже перешли Ноттингемшир, Восточный и Западный Чешир, а также район Хай-Пик в Дербишире.

В случае стремительного роста случаев COVID-19 может быть введен третий уровень, когда будут закрыты пабы и бары, спортивные залы, центры досуга, букмекерские компании и казино, а также запрещены любые собрания в помещениях и частных садах. К этому этапу готовится перейти Ливерпуль.

Джонсон также призвал не считать панацеей вакцину от коронавируса.

— Мы должны быть реалистами: есть хорошие шансы на получение вакцины, но мы не должны принимать это как нечто само собой разумеющееся, — цитирует британского премьера Reuters.

Ранее стало известно, что в Словакии ужесточили меры против коронавируса.

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