Настоятель храма в Жулебине умер от осложнений после коронавируса

Фото: vk.com/pravoslavie_v_zhulebino

Настоятель храма святого праведного Иоанна Кронштадтского в районе Жулебино протоиерей Димитрий Арзуманов скончался от осложнений, полученных из-за коронавирусной инфекции.

Как уточняется в официальном Telegram-канале рабочей группы при Патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции, 56-летний священнослужитель умер 13 октября.

Ранее сообщалось о госпитализации протоиерея Дмитрия Смирнова из-за обострения хронического заболевания. Однако в окружении священнослужителя опровергли данные сообщения.

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