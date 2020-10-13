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Плановые проверки юрлиц и предпринимателей до конца года отменили в Москве
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Плановые проверки юрлиц и предпринимателей до конца года отменили в Москве

Виктория Родимкина

Город

В столице до конца 2020 года отменили проведение плановых проверок юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы во вторник, 13 октября.

Уточняется, что внеплановые проверки в рамках контроля за устранением ранее выявленных нарушений в городе также отменяются.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, плановые проверки по соблюдению имущественно-земельного законодательства являются обязательными для госинспекции по недвижимости. За 12 месяцев инспекторы проводят около 150 таких проверок.

— В этом году в период временных ограничений было принято решение отменить все плановые проверки до конца года. Сегодня из плана проверок исключены более 80 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, — уточнил Владимир Ефимов.

Глава Государственной инспекции по недвижимости Москвы Владислав Овчинский уточнил, что несмотря на нововведения, инспекторы держат под контролем ситуацию с использованием объектов недвижимости, передает ТАСС.

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