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Еще 1750 человек выздоровели от коронавируса в Москве
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Еще 1750 человек выздоровели от коронавируса в Москве

Виктория Родимкина

Город

В столице от коронавируса за сутки выздоровели 1750 человек. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова во вторник, 13 октября.

Таким образом, за все время пандемии в столице выздоровели свыше 264 тысяч человек, сообщает московский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Telegram-канале.

— Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 264 500 человек, — сказала Анастасия Ракова.

Ранее сообщалось, что за неделю в мире коронавирусом заразилось рекордное количество людей.

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Анастасия Раковалечениекоронавирус
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