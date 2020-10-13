За сутки в России провели минимальное число тестов на COVID-19 с начала августа

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За сутки в России провели еще 172 тысячи тестов на COVID-19, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф во вторник, 13 октября.

Это наименьшее число лабораторных тестирований на инфекцию с 4 августа. В тот день эксперты выполнили 171 тысячу исследований.

При этом за все время пандемии в РФ провели свыше 51,3 миллиона тестов на вирус. 271 195 человек остаются под наблюдением врачей из-за подозрения на наличие COVID.

Ранее медики описали первую в мире смерть после повторного заражения COVID-19.

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