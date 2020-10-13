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Коронавирус выявили у 4618 человек в Москве за сутки
Фото: mos.ru/Официальный сайт мэра Москвы

Коронавирус выявили у 4618 человек в Москве за сутки

Виктория Родимкина

Город

В Москве за минувшие сутки выявили 4618 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает столичный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом во вторник, 13 октября, в Telegram-канале.

Таким образом, в столице за все время пандемии выявили 339 431 случаев COVID-19.

В России за сутки выявили 13 868 инфицированных. Больше всего пациентов с коронавирусом зафиксировали в столице, Санкт-Петербурге и Московской области.

Ранее сообщалось, что в Москве от коронавируса выздоровели 264 500 человек.

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