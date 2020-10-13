Психолог рассказал, как не стать заложником эмоций

Фото: pexels.com / Andrea Piacquadio

Разнообразный спектр эмоций окружает нас каждый день. Эмоция — это форма восприятия нами окружающей действительности, бессознательное, чувственное переживание. В подобных случаях мы можем стать заложниками различных ситуаций, в том числе и неприятных. Все зависит от того, управляем ли мы эмоциями или они управляют нами. Как не стать заложником чужих эмоций, рассказывает Юлия Акуляшина, психолог семейного центра «Истоки».

В плену эмоций

Знакомо ли вам состояние, когда вы хотите помочь близкому человеку в сложной ситуации, поддержать, но вместо этого начинаете испытывать чувство вины, эмоциональную перегрузку, а в конечном итоге сами заражаетесь тревожностью и негативом? Когда поток его эмоций шквалом выливается на окружение, будь то любимый человек, семья, друзья или коллеги? Вроде бы и нужна поддержка, совет, но что бы вы ни говорили, ничего не помогает. Наконец, приходит понимание, что ваши советы были и не особо нужны, но вербальные посылы собеседника говорят вам об обратном, и вы снова и снова вовлекаетесь в этот порочный круг, доводя себя до морального истощения. Помочь ведь хочется, да и чувствуешь себя как-то неуютно, ведь тебе доверили свои переживания. Так и зарождается чувство вины, и в конце концов хочется избежать этих разговоров, прекратить общение, а неприятный осадок и чувство напряжения еще долго не покидает, но почему это происходит?

В семейный центр «Истоки» обратилась 33-летняя Надежда М. Женщина жаловалась на то, что она постоянно испытывает вину перед мамой своего супруга Ириной С., которая постоянно жалуется на внука, на свое здоровье, на отношения с соседями. Надежда испытывает жалость к пожилой женщине, но все ее попытки помочь советом и поддержать рушатся о стену непонимания. Напряженная обстановка также начинает сказываться на взаимоотношениях между другими членами семьи. В замкнутом круге недомолвок Надежда ощущает виноватой себя. Во время консультаций с психологом женщина научилась выстраивать личные границы, переводить разговоры из эмоционального режима в рациональный.

— Человек, привыкший поступать подобным образом, испытывает сложности с выстраиванием личных границ — не способен устанавливать их между собой и обществом. Происходит так называемое слияние. И если вас легко можно вовлечь в такое общение или тип отношений, а выйти оттуда трудно, то с границами, вероятнее всего, у вас тоже не все гладко. В такие моменты чужие эмоции, ощущения могут ложно восприниматься как свои собственные, и вы можете даже чувствовать на себе ответственность за решение чужих проблем, — говорит психолог.

Устанавливаем эмоциональный контакт

В первую очередь необходимо понимать, что во взаимоотношениях двух психологически зрелых и взрослых людей вы несете ответственность только за себя. Не бойтесь проводить границы между собой и окружающими, вы имеете на это полное право, как и на то, чтобы оказывать моральную поддержку окружающим, когда у вас для этого достаточно внутренних ресурсов.

Спросите себя: «Чего же хочу я?» Прислушайтесь к собственным эмоциям, чувствам и ощущениям. Почему это важно? Когда человек не знает, чего он хочет, ему легко можно навязать чужое мнение, которое он впоследствии будет идентифицировать как собственное.

Фиксируйте на бумаге, при каких обстоятельствах и при общении с кем возникают негативные эмоции, запоминайте моменты, когда вы оказываетесь втянуты в чужие эмоциональные переживания. Попробуйте поразмышлять, «ваши» ли это эмоции или вас ими «заразили»? В ответ на какие действия и мысли возникают ваши реакции? Это отличный материал для собственной рефлексии и анализа. А если вы понимаете, что вам необходима помощь психолога, то смело обращайтесь в столичные семейные центры, где вам помогут профессиональные психологи. Совместная работа с психологом станет подспорьем в вашем личном анализе, и не будет ощущения, что вы одиноки на поле «эмоционального» боя.

Читайте также: Столичный психолог рассказала, как избежать беспокойства во время удаленки